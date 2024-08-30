Зеленский провел Ставку: на Покровском направлении - самая сложная ситуация

В пятницу 30 августа президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривались три ключевых вопроса: учебный год, энергетика и ситуация на фронте, особенно на Покровском направлении, где ситуация является наиболее сложной.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Провел заседание Ставки. Три ключевых вопроса.

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Доклад Главкома Сырского о ситуации на передовой - прежде всего Покровское направление.

Отдельно главком доложил о деталях операции в Курской области, в частности очередное пополнение обменного фонда. Это очень важно для усиления наших позиций в процессах обмена".

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Детали: Вторым вопросом, как отмечается, поднималась подготовка школ к учебному году. Зеленский заслушал доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра образования и науки Оксена Лисового.

"Вопросы безопасности, а также анализ по строительству укрытий. Правительство должно осознавать и персональную ответственность за подготовку школ с точки зрения энергетических вызовов", - отметил президент.

Третий пункт повестки дня - энергетика. Участники Ставки обсуждали вопросы ликвидации последствий российских ударов и анализ некоторых вопросов по строительству защитных сооружений.

Отмечается, что ключевым является максимально возможное усиление работы по каждому из этих трех направлений.

Напомним: В рамках подготовки к новому учебному году президент Владимир Зеленский провел совещание с чиновниками и подчеркнул важность обучения оффлайн.