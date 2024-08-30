Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову та показав відео наслідків

Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків удару окупантів по житловому будинку у Харкові. За його словами, цього могло б не статися, якби в силах оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується.

Джерело: Зеленський у соцмережах, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Зеленського: "Російський удар по Харкову – просто по людях, по звичайних будинках. Всі служби задіяні в рятувальній операції. Дякую всім, хто прямо зараз допомагає порятунку життів.

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Цей удар – російської керованої авіабомби. Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується.

Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів".

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Деталі: Також відео наслідків ворожого удару опублікував Синєгубов. За його словами, серед поранених є діти. Наразі триває ліквідація наслідків.

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