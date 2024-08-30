Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову та показав відео наслідків
Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків удару окупантів по житловому будинку у Харкові. За його словами, цього могло б не статися, якби в силах оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується.
Джерело: Зеленський у соцмережах, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова Зеленського: "Російський удар по Харкову – просто по людях, по звичайних будинках. Всі служби задіяні в рятувальній операції. Дякую всім, хто прямо зараз допомагає порятунку життів.
Цей удар – російської керованої авіабомби. Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується.
Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів".
Деталі: Також відео наслідків ворожого удару опублікував Синєгубов. За його словами, серед поранених є діти. Наразі триває ліквідація наслідків.
Нагадаємо:
- 30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову, внаслідок чого загинула дитина на дитячому майданчику в Немишлянському районі, троє людей загинули у багатоповерхівці в Індустріальному районі, ще 28 людей постраждали.