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Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову и показал видео последствий

Алена МазуренкоПятница, 30 августа 2024, 16:51
Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову и показал видео последствий
скриншот из видео Синегубова

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий удара оккупантов по жилому дому в Харькове. По его словам, этого могло бы не произойти, если бы в силах обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется.

Источник: Зеленский в соцсетях, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь Зеленского: "Российский удар по Харькову - просто по людям, по обычным домам. Все службы задействованы в спасательной операции. Спасибо всем, кто прямо сейчас помогает спасению жизней.

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Этот удар - российской управляемой авиабомбы. Удар, которого не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется.

Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это абсолютно справедливая потребность. И нет никакой рациональной причины ограничивать Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней".

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Детали: Также видео последствий вражеского удара опубликовал Синегубов. По его словам, среди раненых есть дети. Сейчас продолжается ликвидация последствий.

Напомним:

  • 30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову, в результате чего погиб ребенок на детской площадке в Немышлянском районе, три человека погибли в многоэтажке в Индустриальном районе, еще 28 человек пострадали.

ХарьковобстрелвойнаЗеленский
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