Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову и показал видео последствий
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий удара оккупантов по жилому дому в Харькове. По его словам, этого могло бы не произойти, если бы в силах обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется.
Источник: Зеленский в соцсетях, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов
Прямая речь Зеленского: "Российский удар по Харькову - просто по людям, по обычным домам. Все службы задействованы в спасательной операции. Спасибо всем, кто прямо сейчас помогает спасению жизней.
Этот удар - российской управляемой авиабомбы. Удар, которого не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется.
Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это абсолютно справедливая потребность. И нет никакой рациональной причины ограничивать Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней".
Детали: Также видео последствий вражеского удара опубликовал Синегубов. По его словам, среди раненых есть дети. Сейчас продолжается ликвидация последствий.
Напомним:
- 30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову, в результате чего погиб ребенок на детской площадке в Немышлянском районе, три человека погибли в многоэтажке в Индустриальном районе, еще 28 человек пострадали.