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МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Олег Павлюк, Анастасія ПроцП'ятниця, 30 серпня 2024, 17:05
МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС
Путін. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ закликало Монголію виконати зобов’язання за Римським статутом Міжнародного кримінального суду та арештувати лідера РФ Владіміра Путіна, під час його візиту до країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС 

Деталі: У зовнішньополітичному відомстві сподіваються, що монгольський уряд "усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем" і ордер на його арешт через участь у викраденні українських дітей видав МКС, "юрисдикція якого визнається Монголією".

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"Викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед правосуддям. Ці особи винні в агресивній війні проти України, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді", – нагадали там.

МЗС закликало Монголію "виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт" та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Візит Путіна до Монголії 3 вересня стане першим візитом до держави – учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року він видав ордер на арешт окупанта Кремля.

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За даними ЗМІ, монгольська влада запевнила Путіна, що арештовувати його не буде.

Минулого року Путін пропустив минулорічний саміт G20 у столиці Індії, уникаючи можливого політичного осуду і будь-якого ризику арешту за ордером МКС.

Читайте також: Гаага готує новини. Чому ордер МКС для Путіна може призвести навіть до справи щодо геноциду.

МЗСПутінМонголія
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