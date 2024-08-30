Атака на Харків: є ризик руйнування будинку, на верхніх поверхах можуть бути люди

Після атаки росіян у Харкові може обвалитися багатоповерховий будинок, куди влучили окупанти. Наразі рятувальники намагаються врятувати людей, які застряли на верхніх поверхах будинку.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають у тяжкому чи вкрай тяжкому стані. Є постраждалі з ампутаціями. Один із поранених помер у медичному закладі...

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На верхніх поверхах будинку, де будо влучання, можуть перебувати люди – щонайменше одна жінка.

Є ризик руйнування будинку. Всі профільні служби працюють у посиленому режимі".

Деталі: За словами Синєгубова, доступ до людей у будинку, де було попадання, обмежений. Є ризик руйнування. Наразі там працюють працівники ДСНС.

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На останніх поверхах попередньо перебуває одна жінка.

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