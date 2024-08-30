Атака на Харьков: есть риск разрушения дома, на верхних этажах могут быть люди
После атаки россиян в Харькове может обвалиться многоэтажный дом, куда попали оккупанты. Сейчас спасатели пытаются спасти людей, которые застряли на верхних этажах дома.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов
Прямая речь: "20 травмированных людей в результате обстрела Харькова находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Есть пострадавшие с ампутациями. Один из раненых скончался в медицинском учреждении...
На верхних этажах дома, где было попадание, могут находиться люди - по меньшей мере одна женщина.
Есть риск разрушения дома. Все профильные службы работают в усиленном режиме".
Детали: По словам Синегубова, доступ к людям в доме, где было попадание, ограничен. Есть риск разрушения. Сейчас там работают сотрудники ГСЧС.
На последних этажах предварительно находится одна женщина.
Напомним:
- 30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30 – в результате удара погибли 5 человек, среди них 14-летняя девушка, еще 47 человек пострадали. На верхних этажах дома, в который попали, могут находиться люди.