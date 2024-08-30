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Атака на Харьков: есть риск разрушения дома, на верхних этажах могут быть люди

Алена МазуренкоПятница, 30 августа 2024, 18:09
Атака на Харьков: есть риск разрушения дома, на верхних этажах могут быть люди
Синегубов, скриншот

После атаки россиян в Харькове может обвалиться многоэтажный дом, куда попали оккупанты. Сейчас спасатели пытаются спасти людей, которые застряли на верхних этажах дома.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь: "20 травмированных людей в результате обстрела Харькова находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Есть пострадавшие с ампутациями. Один из раненых скончался в медицинском учреждении...

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На верхних этажах дома, где было попадание, могут находиться люди - по меньшей мере одна женщина.

Есть риск разрушения дома. Все профильные службы работают в усиленном режиме".

Детали: По словам Синегубова, доступ к людям в доме, где было попадание, ограничен. Есть риск разрушения. Сейчас там работают сотрудники ГСЧС.

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На последних этажах предварительно находится одна женщина.

Напомним:

  • 30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30 – в результате удара погибли 5 человек, среди них 14-летняя девушка, еще 47 человек пострадали. На верхних этажах дома, в который попали, могут находиться люди.

Харьковвойнаобстрел
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