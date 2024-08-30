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Количество погибших от российского удара по Харькову возросло до семи

Александр ШумилинПятница, 30 августа 2024, 22:10
Количество погибших от российского удара по Харькову возросло до семи
Фото Синегубова

30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30 - в результате удара погибли 7 человек, еще более 50 человек пострадали.

Источник: сообщение главы Харьковской ОГА Олега Синегубова

Детали: Около 19:00 Синегубов сообщил, что количество погибших возросло до шести человек.

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Ранее сообщалось, количество погибших в результате удара по Харькову возросло до пяти человек. Среди них – девушка 14 лет.

Всего по словам Синегубова враг попал в 5 локаций в Харькове, среди которых 12-этажный жилой дом.

Обновлено: В 22:00 глава ОГА сообщил, что количество погибших возросло до 7. Более 50 человек пострадали. Среди них 9 детей в возрасте от 5 до 16 лет.

Харьков
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