Виконувати обов'язки командувача Повітряних сил буде генерал-лейтенант Кривоножко
Тимчасово виконувати обов'язки командувача Повітряних Сил ЗСУ буде командувач повітряного командування "Центр" генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування "Центр" Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України".
Деталі: Кривоножко з 2015 року займає посаду командувача повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗСУ (м. Васильків Обухівського р-ну Київської обл.).
До того він служив у 114-й бригаді тактичної авіації ПС (Івано-Франківськ), був її командиром. Потім обіймав посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ.
У 2023 році отримав звання героя України. Нагороджений орденами Данила Галицького, Богдана Хмельницького 3-го (обидва – 2022) та 2-го (2023) ступенів.
Нагадаємо:
- 30 серпня президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив командувача Повітряних Сил ЗСУ Миколу Олещука, який очолював цю посаду з серпня 2021 року.
- 29 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що 26 серпня під час відбиття ракетного удару з боку Росії зазнав катастрофи літак винищувач F-16, льотчик загинув.
- 26 серпня, відбиваючи російський масований комбінований ракетно-авіаційний удар, загинув льотчик Олексій Месь.