Виконувати обов'язки командувача Повітряних сил буде генерал-лейтенант Кривоножко

Тимчасово виконувати обов'язки командувача Повітряних Сил ЗСУ буде командувач повітряного командування "Центр" генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування "Центр" Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України".

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Деталі: Кривоножко з 2015 року займає посаду командувача повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗСУ (м. Васильків Обухівського р-ну Київської обл.).

До того він служив у 114-й бригаді тактичної авіації ПС (Івано-Франківськ), був її командиром. Потім обіймав посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ.

У 2023 році отримав звання героя України. Нагороджений орденами Данила Галицького, Богдана Хмельницького 3-го (обидва – 2022) та 2-го (2023) ступенів.

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