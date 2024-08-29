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Український Генштаб підтвердив втрату літака F-16

Четвер, 29 серпня 2024, 19:49
Український Генштаб підтвердив втрату літака F-16
Фото: Getty Images

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що під час відбиття ракетного удару з боку Росії зазнав катастрофи літак винищувач F-16, льотчик загинув.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Під час відбиття ракетного удару з боку РФ по території України, разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16 Збройних Сил України.

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В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога.

Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув".

Деталі: У Генштабі розповіли, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • 29 серпня низка західних ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що 26 серпня в Україні зазнав авіакатастрофи винищувач F-16.
  • 26 серпня, відбиваючи російський масований комбінований ракетно-авіаційний удар, загинув льотчик Олексій Месь.  

авіавійна
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