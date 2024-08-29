Український Генштаб підтвердив втрату літака F-16

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що під час відбиття ракетного удару з боку Росії зазнав катастрофи літак винищувач F-16, льотчик загинув.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Під час відбиття ракетного удару з боку РФ по території України, разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16 Збройних Сил України.

Реклама:

В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога.

Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув".

Деталі: У Генштабі розповіли, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: