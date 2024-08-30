Исполнять обязанности командующего Воздушных сил будет генерал-лейтенант Кривоножко

Временно исполнять обязанности командующего Воздушных Сил ВСУ будет командующий воздушного командования "Центр" генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Источник: Генштаб

Дословно: "В соответствии с приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий Николаевич, командующий воздушным командованием "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, допущен к временному исполнению обязанностей командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины".

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Детали: Кривоножко с 2015 года занимает должность командующего воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ (г. Васильков Обуховского р-на Киевской обл.).

До этого он служил в 114-й бригаде тактической авиации ВС (Ивано-Франковск), был ее командиром. Затем занимал должность заместителя командующего Воздушных сил ВСУ.

В 2023 году получил звание героя Украины. Награжден орденами Даниила Галицкого, Богдана Хмельницкого 3-й (оба - 2022) и 2-й (2023) степеней.

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