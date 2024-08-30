Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДСНС: Кількість постраждали внаслідок удару по Харкову – 77 людей, серед них 18 дітей

Олександр ШумілінП'ятниця, 30 серпня 2024, 23:44
ДСНС: Кількість постраждали внаслідок удару по Харкову – 77 людей, серед них 18 дітей
Фото: ДСНС

Рятувальники повідомили, що внаслідок ворожого удару по місту Харкову загинули 7 людей, 77 постраждало, з них 18 дітей.

Джерело: повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Внаслідок ворожого удару по місту Харкову кількість загиблих зросла до 7 людей, з них 1 дитина 2009 р.н. 77 осіб постраждало, з них 18 дітей. Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється".

Реклама:

Деталі: Рятувальники ліквідовують пожежу, розбирають завали та проводять пошукові роботи.

Передісторія:

  • Вдень 30 серпня російські окупанти вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.

Харківавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування

оновлено, фотоРосійський удар по Львову: 7 людей загинули, зокрема 3 дитини, 38 постраждали – влада

документ Глава МЗС Кулеба подав у відставку

Львівщину атакували дві групи крилатих ракет – Повітряні сили

Байден відреагував на ракетний удар у Полтаві: Путін пробує зламати волю народу

"Велике перезавантаження" уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня

Усі новини...
Харків
Кількість загиблих від російського удару по Харкову зросла до семи
Атака на Харків: є ризик руйнування будинку, на верхніх поверхах можуть бути люди
Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову та показав відео наслідків
Останні новини
10:55
Помічник нардепа Мамояна допомагав Дмитруку незаконно виїхати з України – УП
10:53
45 поранених у Львові: у лікарні розповіли про стан постраждалих
10:50
Кулеба вважає можливим запрошення України до НАТО перед самітом у 2025 році
10:49
Фатальний герой. Життя та загибель Василя Стуса як передбачення російсько-української війни
10:48
доповнено, фото У Полтаві вже 53 загиблих, під завалами шукають ще 5 людей – ДСНС
10:38
Китай обмежує експорт дронів. Чи буде дефіцит БПЛА в ЗСУ?
10:21
фотоУ Львові через атаку росіян постраждала 130-річна архітектурна пам'ятка
10:21
МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування
10:11
КолонкаКитайські турнікети та некваліфіковані лікарі. Сумні висновки з Полтави від медика "Госпітальєрів"
09:59
футболУПЛ затвердила розклад матчів 7 туру чемпіонату України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: