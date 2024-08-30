ДСНС: Кількість постраждали внаслідок удару по Харкову – 77 людей, серед них 18 дітей
П'ятниця, 30 серпня 2024, 23:44
Рятувальники повідомили, що внаслідок ворожого удару по місту Харкову загинули 7 людей, 77 постраждало, з них 18 дітей.
Джерело: повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "Внаслідок ворожого удару по місту Харкову кількість загиблих зросла до 7 людей, з них 1 дитина 2009 р.н. 77 осіб постраждало, з них 18 дітей. Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється".
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Деталі: Рятувальники ліквідовують пожежу, розбирають завали та проводять пошукові роботи.
Передісторія:
- Вдень 30 серпня російські окупанти вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.