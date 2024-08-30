ГСЧС: Количество пострадавших в результате удара по Харькову – 77 человек, среди них 18 детей

Спасатели сообщили, что в результате вражеского удара по городу Харькову погибли 7 человек, 77 пострадали, из них 18 детей.

Источник: сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В результате вражеского удара по городу Харькову количество погибших возросло до 7 человек, из них 1 ребенок 2009 г.р. 77 человек пострадали, из них 18 детей. Информация о погибших и пострадавших уточняется".

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Детали: Спасатели ликвидируют пожар, разбирают завалы и проводят поисковые работы.

Предыстория: