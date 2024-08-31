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У Куп'янську росіяни вбили чоловіка, ще одного поранили

Катерина ТищенкоСубота, 31 серпня 2024, 19:29
У Куп'янську росіяни вбили чоловіка, ще одного поранили
ілюстративне фото: руйнування в Куп'янську, Anadolu Agency via Getty Images

Внаслідок російських обстрілів Харківщини у суботу в Куп'янську загинув чоловік, іще один дістав поранення, в селі Кам’яна Яруга поранено двох жінок.

Джерело: Харківська ОВА

Дослівно: "Внаслідок удару по селу Кам’яна Яруга Чугуївського району поранень зазнали двоє місцевих мешканок. Потерпілих із уламковими пораненнями ушпиталили.

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Окупанти обстріляли Куп’янськ. В результаті удару дістав поранення місцевий мешканець, ще один 36-річний чоловік загинув.

На місцях подій працюють усі профільні служби".

Що передувало: Крім того, внаслідок росіійського удару по селу Черкаська Лозова на Харківщині в суботу загинуло двоє людей, 10 дістали поранень.

Харківська областьвійна
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