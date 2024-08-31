В Купянске россияне убили мужчину, еще одного ранили

В результате российских обстрелов Харьковщины в субботу в Купянске погиб мужчина, еще один получил ранения, в селе Каменная Яруга ранены две женщины.

Источник: Харьковская ОГА

Дословно: "В результате удара по селу Каменная Яруга Чугуевского района ранения получили две местные жительницы. Пострадавших с осколочными ранениями госпитализировали.

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Оккупанты обстреляли Купянск. В результате удара получил ранения местный житель, еще один 36-летний мужчина погиб.

На местах событий работают все профильные службы".

Что предшествовало: Кроме того, в результате российского удара по селу Черкасская Лозовая на Харьковщине в субботу погибли два человека, 10 получили ранения.