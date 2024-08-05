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ISW: Щоб використовувати F-16, Україна повинна нищити російську ППО

Ольга Глущенко Понеділок, 5 серпня 2024, 03:40
ISW: Щоб використовувати F-16, Україна повинна нищити російську ППО
літаки F-16 в українському небі, фото ОП

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), для використання F-16, які прибули в Україну, Силам оборони необхідно спрямовувати зусилля на ураження ворожої ППО в російському тилу і на окупованих українських територіях за допомогою західної далекобійної зброї.

Джерело: ISW

Деталі: Україна заявила, що отримала першу партію винищувачів F-16 американського виробництва.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив 4 серпня прибуття літаків F-16 в Україну.

У зв’язку з цим він особливо подякував Данії, Нідерландам і США.

Дослівно: "ISW продовжує оцінювати, що Україні знадобиться значна кількість літаків F-16, щоб розгорнути їх у масштабах, необхідних для успішної інтеграції винищувачів у ширшу систему протиповітряної оборони.

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Україні також необхідно буде продовжувати зусилля, спрямовані на ураження російських засобів протиповітряної оборони в російському тилу і на окупованій території України за допомогою наданої Заходом зброї дальнього радіусу дії, щоб мати змогу використовувати літаки F-16".

Деталі: Аналітики вказують на те, що російські так звані військові блогери відреагували на прибуття F-16, намагаючись применшити їхні потенційні наслідки на полі бою – прямо підриваючи російські інформаційні операції, спрямовані на те, щоб представити постачання F-16 та інших західних систем озброєнь як "червону лінію", яку не можна перетинати.

Кілька таких блогерів заявили, що західні та українські ЗМІ "роздувають" прибуття F-16, щоб відволікти увагу від невдач на полі бою, і багато російських блогерів відразу перейшли до обговорення того, як російські війська почнуть націлюватися на літаки і знищувати їх.

Коментатори та офіційні особи в російському інформаційному просторі часто заявляли, що постачання західних озброєнь в Україну є "червоною лінією", перетин якої змусить Росію вдатися до ескалації у відповідь.

Однак, зазначають фахівці, Росія неодноразово доводила, що посилання на нібито "червоні лінії" є рефлекторною технікою управління, покликаною змусити Захід самоусунутися від надання Україні додаткової військової допомоги.

З початку війни західні та українські політики неодноразово перетинали самостійно визначені Росією "червоні лінії", не викликаючи значної реакції з боку Федерації, що, судячи з коментарів російських "військових" блогерів, станеться і у випадку з відповіддю РФ на поставки літаків F-16.

Ключові висновки ISW за 4 серпня:

  • За повідомленнями, 4 серпня українські війська завдали ударів з безпілотників по нафтобазі в Ростовській області та ракетних ударів по складах пального в окупованому Луганську.
  • Україна підтвердила, що отримала першу партію винищувачів F-16 американського виробництва.
  • Російські так звані військові блогери відреагували на прибуття F-16, намагаючись применшити їхні потенційні бойові ефекти, що прямо підриває російські інформаційні операції, спрямовані на те, щоб представити постачання F-16 та інших західних систем озброєнь як "червону лінію", яку не можна перетинати.
  • Нещодавно російські війська здійснили підтверджене просування на схід від Покровська, на захід від Донецька і в прикордонній зоні Донецької і Запорізької областей.
  • За повідомленнями, російська оборонна промисловість продовжує виробляти ракети з використанням західних компонентів.

Теми: ISWвійнавинищувачі
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