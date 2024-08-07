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Повітряні сили уночі збили усі 30 "Шахедів"

Ірина БалачукСереда, 7 серпня 2024, 09:58
Повітряні сили уночі збили усі 30 Шахедів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 7 серпня російські окупанти атакували Україну 30 ударними БпЛА типу "Shahed", усі їх вдалося знищити.

Джерело: командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram 

Пряма мова Олещука: "Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях".

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Деталі: Він уточнив, що "Шахеди" росіяни запускали з районів російських населених пунктів Приморсько-Ахтарськ та Єйськ.

До збиття ворожих дронів залучали сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних сил.  

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