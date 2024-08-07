Повітряні сили уночі збили усі 30 "Шахедів"
У ніч на 7 серпня російські окупанти атакували Україну 30 ударними БпЛА типу "Shahed", усі їх вдалося знищити.
Джерело: командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram
Пряма мова Олещука: "Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях".
Деталі: Він уточнив, що "Шахеди" росіяни запускали з районів російських населених пунктів Приморсько-Ахтарськ та Єйськ.
До збиття ворожих дронів залучали сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних сил.
Передісторія:
- У ніч на середу росіяни запустили ударні безпілотники з південного напрямку. Близько 3:00 тривогу оголосили на заході країни – у Тернопільській, Львівській та Франківській областях.
- У Київській області також зафіксували рух російських безпілотників, обласна адміністрація повідомляла, що в регіоні працювала протиповітряна оборона.
- Над Миколаївською областю сили ППО збили 14 російських "Шахедів", через падіння уламків горіла суха трава, над Сумською областю збили ворожу ракету.
- Над Хмельниччиною, за даними ОВА, збили 4 російські "Шахеди", уламки збитих дронів пошкодили резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області.