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У Курській області поранений відомий російський "воєнкор"-пропагандист – ЗМІ

Євген КізіловСереда, 7 серпня 2024, 23:09
У Курській області поранений відомий російський воєнкор-пропагандист – ЗМІ
Поддубний в аеропорту Гостомеля. фото: росзмі

Депутат Держдуми Михайло Делягін, а також кілька Z-каналів повідомили про загибель одного з найпопулярніших в РФ "воєнкорів" і співробітника "Всеросійської державної телерадіокомпанії" Євгена Поддубного. Пропагандистське "РИА Новости" згодом написало, що "воєнкор" поранений.

Джерело: російське опозиційне видання The Insider, "РИА Новости"

Деталі: За попередньою інформацією, вдень він знімав репортаж у Курській області про бої, що ведуться в Суджанському районі, куди, як повідомляється, прорвалися українські війська.

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Оновлено: Пізніше "РИА Новости" повідомило, що Поддубний поранений унаслідок атаки українського дрона в Курській області, він перебуває в місцевій лікарні.

Довідка від The Insider: Євген Поддубний – один із найвідоміших російських "воєнкорів". Він також є співробітником ВГТРК і працює військовим кореспондентом каналу "Россия-1".

Поддубний знаменитий вкрай оптимістичними репортажами про те, як Росія послідовно все захоплює і захоплює українські території. Потім ця інформація виявляється брехливою.

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Зокрема, він робив репортаж з аеродрому в Гостомелі, що під Києвом, у перші дні великого вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо:

  • Вранці 6 серпня влада Курської області заявила про нібито спробу української армії прорватися на територію регіону в Суджанському і Кореневському районах. При цьому російські пабліки почали поширювати інформацію про бої в прикордонних районах Курської області та про те, що українські військові просуваються в Суджанському районі РФ на техніці.
  • Міноборони РФ повідомило, що до держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповання військ.
  • Російські пропагандисти і так звані "воєнкори" заявили, що українські сили увійшли в Курську область РФ і закріпилися в прикордонній зоні.
  • У середу в Курській області ввели режим надзвичайної ситуації.

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