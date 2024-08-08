Зросла інтенсивність бойових дій на Сумському напрямку – Генштаб

Станом на 22 годину 7 серпня від початку доби відбулося 68 бойових зіткнень, Генштаб відзначає, що зросла інтенсивність бойових дій на Сумському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Зросла інтенсивність бойових дій на Сумському напрямку. Ворог активно застосовує авіацію, вертольоти, важке озброєння. Однак, успіху не має. Зазнає значних втрат. Українські воїни роблять усе можливе для захисту цивільного населення".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції українських воїнів неподалік Вовчанська і Тихого. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку противник три рази проводив штурми у районах Петропавлівки та у бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, невського, а також у Серебрянському лісі. Всі атаки українські захисники відбили.

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На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі успішно відбили п’ять ворожих атак у районах Верхньокам’янського та Переїзного.

На Краматорському напрямку противник активізувався, здійснивши п’ять штурмових дій поблизу Часового Яру. Бої продовжуються.

На Торецькому напрямку окупанти вісім разів атакували українські війська біля Торецька, Залізного, Нью-Йорка та Північного. Сім боїв відбито, ще один бій триває. Ворог активно бомбардує місто Торецьк – завдав майже 20 авіаударів КАБами.

На Покровському напрямку від початку цієї доби росіяни 21 раз намагалися прорвати українську оборону неподалік восьми різних населених пунктів. Найбільше атакували у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Гродівки та Яснобродівки. Десять з них ще продовжуються.

За попередньою інформацією, в середу на цьому напрямку були знешкоджені 154 окупанти. Окрім того, знищено три гармати, бронемашину "Тигр" і чотири одиниці іншого автотранспорту. Також пошкоджено танк, шість автомобілів та артсистему.

На Курахівському напрямку ворог чотири рази атакував українські позиції поблизу Костянтинівки та Парасковіївки. Всі штурми Сили оборони відбили.

На Времівському напрямку українські воїни відбивають два штурми українських позицій у бік Водяного. При цьому ворог досить активно застосовував некеровані авіаракети – вдарив по районах Урожайного і Новодонецького.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили одну наступальну дію неподалік Роботиного, де зазнали поразки.

На Придніпровському напрямку усі зусилля окупантів потіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій також не мали успіху. Захисники відбили чотири штурми.

На інших напрямках ситуація, за даними Генштабу, суттєвих змін не зазнала.

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