Байден засумнівався в мирній передачі влади, якщо Трамп програє на виборах

Президент США Джо Байден заявив, що "зовсім не впевнений" у мирній передачі влади, якщо Дональд Трамп програє вибори у президентських перегонах.

Джерело: Байден в інтерв'ю CBS News

Пряма мова: "Якщо Трамп програє, я зовсім не впевнений. Він має на увазі те, що говорить. Ми не сприймаємо його серйозно. Він має це на увазі, коли каже: "Якщо ми програємо, буде кровопролиття, це будуть вкрадені вибори".

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Деталі: Видання зазначає, що це було перше інтерв'ю Байдена після оголошення про його вихід з президентських перегонів та підтримку віцепрезидентки Камали Гарріс на висунення від Демократичної партії.

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