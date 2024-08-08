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Байден засумнівався в мирній передачі влади, якщо Трамп програє на виборах

Ольга Глущенко Четвер, 8 серпня 2024, 02:08
Байден засумнівався в мирній передачі влади, якщо Трамп програє на виборах
Джо Байден, фото AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що "зовсім не впевнений" у мирній передачі влади, якщо Дональд Трамп програє вибори у президентських перегонах.

Джерело: Байден в інтерв'ю CBS News

Пряма мова: "Якщо Трамп програє, я зовсім не впевнений. Він має на увазі те, що говорить. Ми не сприймаємо його серйозно. Він має це на увазі, коли каже: "Якщо ми програємо, буде кровопролиття, це будуть вкрадені вибори".

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Деталі: Видання зазначає, що це було перше інтерв'ю Байдена після оголошення про його вихід з президентських перегонів та підтримку віцепрезидентки Камали Гарріс на висунення від Демократичної партії.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій у Вашингтоні під час оголошення результату виборів президента. У результаті цього загинули 5 людей. Джо Байден називав штурм Капітолія спробою державного перевороту в США.
  • На початку серпня 2023 року спецпрокурор Міністерства юстиції США оголосив Трампу чотири звинувачення у справі про штурм Капітолія, зокрема змову з метою введення в оману та перешкоджання офіційному розслідуванню.
  • Адвокати експрезидента США стверджували, що той не підлягає кримінальній відповідальності, позаяк на нього поширюється "абсолютний імунітет" як голови виконавчої влади. Вони ж казали, що єдиним способом притягти Трампа до відповідальності був імпічмент, який провалився в останні дні президентства республіканця.

БайденвибориТрампСША
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