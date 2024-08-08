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Кремль наказав своїм медіа порівнювати події в Курській області з Курською битвою – ЗМІ

Євген КізіловЧетвер, 8 серпня 2024, 20:21
Кремль наказав своїм медіа порівнювати події в Курській області з Курською битвою – ЗМІ
Путін і його речник Пєсков. фото: Getty Images

В Адміністрації Володимира Путіна майже три дні думали, як ЗМІ мають розповідати про військову операцію в Курській області, і придумали, що її потрібно порівнювати з Курською битвою і запевняти, що Путін "нікого не кине в біді".

Джерело: "Медуза"

Деталі: За інформацією видання, Кремль наказав державним та лояльним йому ЗМІ "не нагнітати обстановку" навколо вторгнення в Курську область. Про це розповіли два співробітники таких медіа. Їм радять всіляко уникати розмірковувань про відкриття "нового фронту" - і порівнювати те, що відбувається, з Курською битвою часів Другої світової війни.

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Крім того, журналістам не можна говорити про можливе просування українських військ до міста Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція, щоб в аудиторії не виникало "відчуття ядерної загрози".

Замість згадок АЕС медіа мають розповідати про "успіхи російської армії", яка нібито не дає українським військам просунутися вглиб території Курської області. Журналістам рекомендують робити акцент на атаках ЗСУ на мирне населення і підкреслювати, що під час них постраждали діти.

Ще один рекомендований акцент для новинних сюжетів - "єдність і згуртування людей", які приходять до пунктів здачі крові та розміщують у своїх будинках евакуйованих жителів Суджанського району Курської області.

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Але особливий акцент журналістам рекомендують зробити на "зусиллях" федеральної влади, Володимира Путіна та уряду, які "не кидають нікого в біді".

Співрозмовники "Медузи" з прокремлівських ЗМІ зазначають, що отримали рознарядку тільки в четвер удень, через майже три дні від початку вторгнення в Курську область. Вони припускають, що в Кремлі не розуміли масштабів того, що відбувається, тому не змогли скласти "методичку" більш оперативно.

Передісторія: 

  • 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
  • На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
  • Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.

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