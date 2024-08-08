Зеленський: Росія принесла війну і повинна її відчувати

Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про бойові дії в Курській області РФ заявив, що Росія повинна теж відчувати війну.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні було вже три доповіді Головкома Сирського – доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз.

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​Я вдячний кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист наших, українських, позицій та виконання завдань нашої оборони. Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру. І це буде".

Деталі: Також глава держави повідомив про доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання озброєнь та техніки нашій армії.

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Доповідав також керівник СБУ Василь Малюк – про наші операції та про делікатну роботу СБУ, яка захищає українців – захищає від російських диверсій та спроб замахів усередині нашої держави.

Що передувало:

На тлі прориву російського кордону у Курській області Сирський опублікував фото "у вихідному районі".

Передісторія: