Зеленський: Росія принесла війну і повинна її відчувати
Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про бойові дії в Курській області РФ заявив, що Росія повинна теж відчувати війну.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "Сьогодні було вже три доповіді Головкома Сирського – доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз.
Я вдячний кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист наших, українських, позицій та виконання завдань нашої оборони. Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру. І це буде".
Деталі: Також глава держави повідомив про доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання озброєнь та техніки нашій армії.
Доповідав також керівник СБУ Василь Малюк – про наші операції та про делікатну роботу СБУ, яка захищає українців – захищає від російських диверсій та спроб замахів усередині нашої держави.
Що передувало:
На тлі прориву російського кордону у Курській області Сирський опублікував фото "у вихідному районі".
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
- На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.