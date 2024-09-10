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На підступах до Києва працювала ППО

Олена ІвашківВівторок, 10 вересня 2024, 05:45
На підступах до Києва працювала ППО
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб

Вночі 10 вересня біля Києва протиповітряна оборона працювала по ворожих безпілотниках.

Джерело: начальник Київської МВА Сергій Попко, Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова: "На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!".

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Деталі: За інформацією військових, "Шахед" перебуває в передмісті Бучі.

Доповнено: Близько 6.00 Попко повідомив, що в передмісті Києва триває бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах: "Може бути досить гучно. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях до відбою".

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