На подступах к Киеву работала ПВО
Вторник, 10 сентября 2024, 05:45
Ночью 10 сентября возле Киева противовоздушная оборона работала по вражеским беспилотникам.
Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко у Telegram
Прямая речь: "На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".
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Детали: По информации военных, "Шахед" находится в пригороде Бучи.
Дополнено: Около 6.00 Попко сообщил, что в пригороде Киева продолжается боевая работа противовоздушной обороны по российским ударным дронам: "Может быть достаточно громко. Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях до отбоя".
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