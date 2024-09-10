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На подступах к Киеву работала ПВО

Алена ИвашкивВторник, 10 сентября 2024, 05:45
На подступах к Киеву работала ПВО
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб

Ночью 10 сентября возле Киева противовоздушная оборона работала по вражеским беспилотникам.

Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко у Telegram

Прямая речь: "На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".

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Детали: По информации военных, "Шахед" находится в пригороде Бучи.

Дополнено: Около 6.00 Попко сообщил, что в пригороде Киева продолжается боевая работа противовоздушной обороны по российским ударным дронам: "Может быть достаточно громко. Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях до отбоя".

Напомним: 

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