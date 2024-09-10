На подступах к Киеву работала ПВО

Ночью 10 сентября возле Киева противовоздушная оборона работала по вражеским беспилотникам.

Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко у Telegram

Прямая речь: "На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".

Реклама:

Детали: По информации военных, "Шахед" находится в пригороде Бучи.

Дополнено: Около 6.00 Попко сообщил, что в пригороде Киева продолжается боевая работа противовоздушной обороны по российским ударным дронам: "Может быть достаточно громко. Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях до отбоя".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ