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Атака "Шахедів": на Черкащині є влучання, 2 постраждалих  

Ірина БалачукВівторок, 10 вересня 2024, 09:21
Атака Шахедів: на Черкащині є влучання, 2 постраждалих  
ФОТО З TELEGRAM ІГОРЯ ТАБУРЦЯ

У результаті російської дронової атаки є влучання на Черкащині – зокрема, пошкоджено інфраструктурний об'єкт в Уманському районі, через падіння уламків спалахнула пожежа у Черкаському районі, у Черкасах постраждали двоє людей, пошкоджені будинки та інші об’єкти.

Джерело: голова ОВА Ігор Табурець у Telegram

Пряма мова очільника області: "Складна ніч для нашої Черкащини. Із численними ворожими атаками. Більшість із них наші оборонці відбили. За попередньою інформацією, загалом знищено 14 БпЛА противника. Однак маємо кілька влучань, а також наслідки через падіння уламків". 

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Фото з telegram Ігоря Табурця

Деталі: За словами голови ОВА, в обласному центрі двоє людей травмовані – їм уже надали необхідну допомогу, пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу. Також зафіксували займання сухої рослинності.

"Водночас на Уманщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт. А в Черкаському районі через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу теж уже ліквідували. Профільні служби працюють. Остаточні збитки будуть відомі згодом", – повідомив Табурець. 

 
Фото з telegram Ігоря Табурця

Передісторія:

  • Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що уночі 10 вересня російські окупанти актували Україну двома ракетами та 46-ма "Шахедами"; 38 ворожих дронів вдалося збити, 3 були локаційно втрачені, 2 полетіли в напрямку окупованої Луганщини та 1 попрямував назад в сторону Росії.

Черкаська областьШахед
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