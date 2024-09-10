Атака "Шахедів": на Черкащині є влучання, 2 постраждалих  

У результаті російської дронової атаки є влучання на Черкащині – зокрема, пошкоджено інфраструктурний об'єкт в Уманському районі, через падіння уламків спалахнула пожежа у Черкаському районі, у Черкасах постраждали двоє людей, пошкоджені будинки та інші об’єкти.

Джерело: голова ОВА Ігор Табурець у Telegram

Пряма мова очільника області: "Складна ніч для нашої Черкащини. Із численними ворожими атаками. Більшість із них наші оборонці відбили. За попередньою інформацією, загалом знищено 14 БпЛА противника. Однак маємо кілька влучань, а також наслідки через падіння уламків".

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Фото з telegram Ігоря Табурця

Деталі: За словами голови ОВА, в обласному центрі двоє людей травмовані – їм уже надали необхідну допомогу, пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу. Також зафіксували займання сухої рослинності.



"Водночас на Уманщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт. А в Черкаському районі через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу теж уже ліквідували. Профільні служби працюють. Остаточні збитки будуть відомі згодом", – повідомив Табурець.

Фото з telegram Ігоря Табурця

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