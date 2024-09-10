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Атака "Шахедов": в Черкасской области есть попадания, 2 пострадавших 

Ирина БалачукВторник, 10 сентября 2024, 09:21
Атака Шахедов: в Черкасской области есть попадания, 2 пострадавших 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ИГОРЯ ТАБУРЦА

В результате российской дроновой атаки есть попадания в Черкасской области – в частности, "Шахед" повредил инфраструктурный объект в Уманском районе, из-за падения обломков вспыхнул пожар в Черкасском районе, в Черкассах пострадали два человека, повреждены дома и другие объекты.

Источник: глава ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь главы области: "Сложная ночь для нашей Черкасской области. С многочисленными вражескими атаками. Большинство из них наши защитники отбили. По предварительной информации, всего уничтожено 14 БпЛА противника. Однако есть несколько попаданий, а также последствия из-за падения обломков". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ИГОРЯ ТАБУРЦА

Детали: По словам главы ОВА, в областном центре два человека травмированы – им уже оказали необходимую помощь, повреждены несколько домов и объектов частного бизнеса. Также зафиксировали возгорание сухой растительности. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ИГОРЯ ТАБУРЦА

"В то же время на Уманщине поврежден инфраструктурный объект. А в Черкасском районе из-за падения обломков загорелась лесная подстилка. Пожар тоже уже ликвидировали. Профильные службы работают. Окончательные убытки будут известны позже", – сообщил Табурец. 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью 10 сентября российские оккупанты атаковали Украину двумя ракетами и 46-ю "Шахедами"; 38 вражеских дронов удалось сбить, 3 были локационно потеряны, 2 полетели в направлении оккупированной Луганщины и 1 направился обратно в сторону России.

Черкасская областьШахед
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