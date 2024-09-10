Атака "Шахедов": в Черкасской области есть попадания, 2 пострадавших 

В результате российской дроновой атаки есть попадания в Черкасской области – в частности, "Шахед" повредил инфраструктурный объект в Уманском районе, из-за падения обломков вспыхнул пожар в Черкасском районе, в Черкассах пострадали два человека, повреждены дома и другие объекты.

Источник: глава ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь главы области: "Сложная ночь для нашей Черкасской области. С многочисленными вражескими атаками. Большинство из них наши защитники отбили. По предварительной информации, всего уничтожено 14 БпЛА противника. Однако есть несколько попаданий, а также последствия из-за падения обломков".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ИГОРЯ ТАБУРЦА

Детали: По словам главы ОВА, в областном центре два человека травмированы – им уже оказали необходимую помощь, повреждены несколько домов и объектов частного бизнеса. Также зафиксировали возгорание сухой растительности.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ИГОРЯ ТАБУРЦА

"В то же время на Уманщине поврежден инфраструктурный объект. А в Черкасском районе из-за падения обломков загорелась лесная подстилка. Пожар тоже уже ликвидировали. Профильные службы работают. Окончательные убытки будут известны позже", – сообщил Табурец.

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