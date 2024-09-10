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Закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, може покласти край діяльності РПЦ в Україні – Єленський

Ірина Балачук, Роман РоманюкВівторок, 10 вересня 2024, 12:09
Закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, може покласти край діяльності РПЦ в Україні – Єленський
Керівник Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. Фото УП

Нещодавно прийнятий закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних з Росією, спирається на міжнародне право і дійсно може вирішити складну релігійну ситуацію в Україні, переконаний керівник Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

Джерело: Єленський в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова керівника держслужби: "Свобода совісті або релігійна свобода можуть звужуватися, навіть якщо йдеться не про національну безпеку. 

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От, наприклад, ми в законі говоримо, що забороняємо Російську православну церкву, а далі в тексті йде практично пряма цитата з резолюції ПАРЄ: "як ідеологічного продовження агресивного режиму Російської Федерації"".

Деталі: Він підкреслив, що міжнародне право дозволяє Україні, як і іншим країнам, обмежувати цю свободу, якщо йдеться про легітимну мету. У даному випадку говорять про обмеження підривної діяльності Російської церкви на території України.

Друга підстава – якщо обмеження проводяться у прийнятний для демократичного суспільства спосіб.

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Пряма мова Єленського: "Цей закон передбачає абсолютну демократичну процедуру, в тому числі, що саме суд ставить остаточну крапку. Тобто процедура є прийнятною для демократичного суспільства. 

Третє – якщо закон не є дискримінаційним, тобто не встановлює одну рамку для однієї релігійної організації й іншу – для іншої. Цей закон не є дискримінаційним".

Деталі: Ще однією умовою він назвав те, що закон не повинен накладати тягаря на совість людини.

"Так от, підпорядкування Московському патріархату не є частиною православного віровчення. Тобто якщо ти не підпорядковуєшся Московському патріархату або Сербському, Антіохійському або ще якомусь, то ти не перестаєш бути православним. А значить, це не є тягарем для твоєї совісті", – пояснив керівник Державної служби з етнополітики. 

Він висловив переконання, що закон "може пройти необхідні тести" (на придатність і прийнятність для демократичного суспільства – ред.) і що він спрямований на те, щоб "покласти кінець діяльності РПЦ в Україні".

"Він не спрямований на заборону УПЦ. Там є дуже важливе уточнення, що якщо ця церква, яка пов'язана з РПЦ, виходить з її складу, робить відповідну заяву, надає відповідні документи, то до неї цей закон не застосовується", – підсумував Єленський.

Передісторія:

церквазаконодавство
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