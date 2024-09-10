Закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, может положить конец деятельности РПЦ в Украине – Еленский

Недавно принятый закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, опирается на международное право и действительно может решить сложную религиозную ситуацию в Украине, убежден руководитель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.

Источник: Еленский в интервью "Украинской правде"

Прямая речь руководителя госслужбы: "Свобода совести или религиозная свобода могут сужаться, даже если речь идет не о национальной безопасности.

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Вот, например, мы в законе говорим, что запрещаем Русскую православную церковь, а дальше в тексте идет практически прямая цитата из резолюции ПАСЕ: "как идеологического продолжения агрессивного режима Российской Федерации"".

Детали: Он подчеркнул, что международное право позволяет Украине, как и другим странам, ограничивать эту свободу, если речь идет о легитимной цели. В данном случае говорится об ограничении подрывной деятельности Русской церкви на территории Украины.

Второе основание – если ограничения проводятся приемлемым для демократического общества способом.

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Прямая речь Еленского: "Этот закон предусматривает абсолютную демократическую процедуру, в том числе, что именно суд ставит окончательную точку. То есть процедура является приемлемой для демократического общества.

Третье – если закон не является дискриминационным, то есть не устанавливает одну рамку для одной религиозной организации и другую – для другой. Этот закон не является дискриминационным".

Детали: Еще одним условием он назвал то, что закон не должен накладывать бремя на совесть человека.

"Так вот, подчинение Московскому патриархату не является частью православного вероучения. То есть если ты не подчиняешься Московскому патриархату или Сербскому, Антиохийскому или еще какому-то, то ты не перестаешь быть православным. А значит, это не является бременем для твоей совести", – пояснил руководитель Государственной службы по этнополитике.

Он выразил убеждение, что закон "может пройти необходимые тесты" (на пригодность и приемлемость для демократического общества – ред.) и что он направлен на то, чтобы "положить конец деятельности РПЦ в Украине".

"Он не направлен на запрет УПЦ. Там есть очень важное уточнение, что если эта церковь, которая связана с РПЦ, выходит из ее состава, делает соответствующее заявление, предоставляет соответствующие документы, то к ней этот закон не применяется", – подытожил Еленский.

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