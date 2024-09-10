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Керівник Держслужби з етнополітики розповів, як посланці Варфоломія відреагували на зустріч із Онуфрієм

Олександр ШумілінВівторок, 10 вересня 2024, 12:27
Керівник Держслужби з етнополітики розповів, як посланці Варфоломія відреагували на зустріч із Онуфрієм
Віктор Єленський. Фото:УП

Під час відзначення Дня Незалежності України у серпні 2024 року делегація Константинопольського патріарха зустрічалася із предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрієм і у самого Варфоломія це вважають "важливою віхою".

Джерело: інтерв’ю УП з керівником Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктором Єленським

Пряма мова: "Делегація Константинопольського патріарха приїжджала на відзначення 33-ої річниці Незалежності України. І коли я був у Царгороді, то патріарх мені так і сказав, що "я би просив вас прийняти делегацію, яка їде на ваш національний день".

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Звичайно, що депутація від патріарха мають зустрічі з офіційними релігійними діячами, вони самі вважають важливою віхою свою зустріч із предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрієм. Хоча сам митрополит Онуфрій про це прийняття ніяких офіційних повідомлень не робив, ніяких фото навіть не було".

Деталі: Єленський розповів, що на думку посланців Варфоломія, наразі є передумови для подолання протиріч між ПЦУ та УПЦ МП та пошуку діалогу.

Пряма мова: "Бачите, це взагалі достатньо скандальна ситуація з точки зору церковного права. Коли є автокефальна церква і є ще якась юрисдикція, яка говорить про не дуже зрозумілі підстави, чому вона не може спілкуватися з іншою церквою. Це достатньо дивно.

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Я завжди згадую митрополита Агафангела з Одеси. Він колись говорив про РПЦ за кордоном, що "від них тхне сіркою". Тобто вони з пекла вийшли. Але нічого, об'єдналися з ними, і начебто й запах якось випарився.

Тому я думаю, що за наявності доброї волі якихось абсолютно непоборних перешкод на шляху об'єднання просто немає".   

Передісторія:

  • У березні 2023 року Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що Російська православна церква розділяє відповідальність за злочини війни, яку Росія розв'язала проти України.
  • 20 серпня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть унеможливити діяльність УПЦ МП.
  • 13 серпня 2024 року митрополит ПЦУ Епіфаній відвідав резиденцію Вселенського Патріархату на Фанарі.

церква
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