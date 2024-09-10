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Руководитель Госслужбы по этнополитике рассказал, как посланцы Варфоломея отреагировали на встречу с Онуфрием

Александр ШумилинВторник, 10 сентября 2024, 12:27
Руководитель Госслужбы по этнополитике рассказал, как посланцы Варфоломея отреагировали на встречу с Онуфрием
Виктор Еленский. Фото:УП

Во время празднования Дня Независимости Украины в августе 2024 года делегация Константинопольского патриарха встречалась с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием и у самого Варфоломея это считают "важной вехой".

Источник: интервью УП с руководителем Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктором Еленским

Прямая речь: "Делегация Константинопольского патриарха приезжала на празднование 33-й годовщины Независимости Украины. И когда я был в Царьграде, то патриарх мне так и сказал, что "я бы просил вас принять делегацию, которая едет на ваш национальный день".

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Конечно, депутация от патриарха имеют встречи с официальными религиозными деятелями, они сами считают важной вехой свою встречу с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием. Хотя сам митрополит Онуфрий об этом принятии никаких официальных сообщений не делал, никаких фото даже не было".

Детали: Еленский рассказал, что по мнению посланцев Варфоломея, сейчас есть предпосылки для преодоления противоречий между ПЦУ и УПЦ МП и поиска диалога.

Прямая речь: "Видите, это вообще достаточно скандальная ситуация с точки зрения церковного права. Когда есть автокефальная церковь и есть еще какая-то юрисдикция, которая говорит о не очень понятных основаниях, почему она не может общаться с другой церковью. Это достаточно странно.

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Я всегда вспоминаю митрополита Агафангела из Одессы. Он когда-то говорил о РПЦ за рубежом, что "от них пахнет серой". То есть они из ада вышли. Но ничего, объединились с ними, и вроде бы и запах как-то испарился.

Поэтому я думаю, что при наличии доброй воли каких-то абсолютно непреодолимых препятствий на пути объединения просто нет".  

Предыстория:

  • В марте 2023 года Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь разделяет ответственность за преступления войны, которую Россия развязала против Украины.
  • 20 августа 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, которым могут сделать невозможным деятельность УПЦ МП.
  • 13 августа 2024 года митрополит ПЦУ Епифаний посетил резиденцию Вселенского Патриархата на Фанаре.

церковь
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