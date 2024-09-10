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Росіяни з дрона скинули вибухівку на зупинку в Херсоні: постраждав літній чоловік

"Українська правда", Ірина БалачукВівторок, 10 вересня 2024, 12:53
Росіяни з дрона скинули вибухівку на зупинку в Херсоні: постраждав літній чоловік
Російський FPV-дрон з прикріпленим саморобним вибуховим пристроєм. Фото надане УП мешканцями Херсона

Російські війська атакували зупинку громадського транспорту в Херсоні, скинувши на неї вибухівку з дрона, коли там перебував 65-річний чоловік.

Джерело: голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram 

Деталі: Подія сталася близько 11:00 у Дніпровському районі міста.

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Стан пораненого тяжкий – він отримав мінно-вибухову травму та численні уламкові поранення обох ніг. 

Наразі медики борються за його життя.

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