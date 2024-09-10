Росіяни з дрона скинули вибухівку на зупинку в Херсоні: постраждав літній чоловік

Російські війська атакували зупинку громадського транспорту в Херсоні, скинувши на неї вибухівку з дрона, коли там перебував 65-річний чоловік.

Джерело: голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Деталі: Подія сталася близько 11:00 у Дніпровському районі міста.

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Стан пораненого тяжкий – він отримав мінно-вибухову травму та численні уламкові поранення обох ніг.

Наразі медики борються за його життя.

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