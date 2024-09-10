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Россияне с дрона сбросили взрывчатку на остановку в Херсоне: пострадал пожилой мужчина

"Украинская правда", Ирина БалачукВторник, 10 сентября 2024, 12:53
Россияне с дрона сбросили взрывчатку на остановку в Херсоне: пострадал пожилой мужчина
Российский FPV-дрон с прикрепленным самодельным взрывным устройством. Фото предоставлено УП жителями Херсона

Российские войска атаковали остановку общественного транспорта в Херсоне, сбросив на нее взрывчатку с дрона, когда там находился 65-летний мужчина.

Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Детали: Событие произошло около 11:00 в Днепровском районе города.

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Состояние раненого тяжелое – он получил минно-взрывную травму и многочисленные осколочные ранения обеих ног.

Сейчас медики борются за его жизнь.

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