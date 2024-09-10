Россияне с дрона сбросили взрывчатку на остановку в Херсоне: пострадал пожилой мужчина
Вторник, 10 сентября 2024, 12:53
Российские войска атаковали остановку общественного транспорта в Херсоне, сбросив на нее взрывчатку с дрона, когда там находился 65-летний мужчина.
Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram
Детали: Событие произошло около 11:00 в Днепровском районе города.
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Состояние раненого тяжелое – он получил минно-взрывную травму и многочисленные осколочные ранения обеих ног.
Сейчас медики борются за его жизнь.
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Предыстория:
- 8 сентября в Днепровском районе Херсона шесть человек пострадали из-за атаки российского беспилотника. Четверо из них в этот момент находились в маршрутке, еще двое – на улице.