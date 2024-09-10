Суд ухвалив рішення на користь Портнова щодо виключення з Реєстру зрадників, "Чесно" подає апеляцію

Печерський районний суд задовольнив позов колишнього заступника голови адміністрації Януковича та екснардепа Андрія Портнова, щодо вилучення його з Реєстру зрадників. Рух "Чесно" подає апеляційну скаргу.

Джерело: "Чесно"

Дослівно: "Позивач вимагає видалити його профіль з Реєстру зрадників. Також просить визнати недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію наступного змісту: вчинення державної зради, "Zрадник країни", "Посібник російських можновладців, які взялись за агресивну війну проти України та зміну її кордонів". Портнов вимагає визнати недостовірною інформацію "кримінальне провадження за ст. 111 ККУ (державна зрада)" та спростувати її".

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Деталі: Також від "Чесно" Портнов вимагає чверть мільйона гривень. Зазначається, що наразі рішення суду ще не набрало законної сили, оскільки його можна оскаржити в апеляційній інстанції. Рух "Чесно" вже оголосив про намір подати апеляцію.

"Ми бачимо спробу масштабного тиску на українські громадські організації та медіа. Цікаво, що всі рішення, винесені Печерським судом за позовами Портнова, не на користь журналістів та активістів. ЧЕСНО буде відстоювати свою позицію в апеляції та захищатиме свободу слова", — наголошує лідерка "Чесно" Віта Думанська.

Чому це важливо: Портнова вважають впливовим "тіньовим" куратором українських судів. Крім того, він був заступником голови Адміністрації президента за часів президента-втікача Віктора Януковича.

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За причетність Портнова до корупційних злочинів та тиску на суддів України уряд США запровадив проти нього санкції.

Наявність у Портнова нерухомого майна на кілька мільйонів доларів у столиці держави-агресора несе інтерес для суспільства. Крім того, один з об’єктів перебуває в спільній власності друга Лаврова.

Нагадаємо: 22 лютого 2024 року екснардеп Андрій Портнов подав до суду на Національне агентство з питань запобігання корупції та рух "Чесно", щоб його прибрали з Реєстру зрадників, і вимагав чверть мільйона.