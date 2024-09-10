Суд принял решение в пользу Портнова об исключении из Реестра предателей, "Чесно" подает апелляцию

Печерский районный суд удовлетворил иск бывшего заместителя главы администрации Януковича и экс-нардепа Андрея Портнова, об исключении его из Реестра предателей. Движение "Честно" подает апелляционную жалобу.

Источник: "Честно"

Дословно: "Истец требует удалить его профиль из Реестра предателей. Также просит признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию следующего содержания: совершение государственной измены, "Zрадник страны", "Пособник российских чиновников, которые взялись за агрессивную войну против Украины и изменение ее границ". Портнов требует признать недостоверной информацию "уголовное производство по ст. 111 УК (государственная измена)" и опровергнуть ее".

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Детали: Также от "Честно" Портнов требует четверть миллиона гривен. Отмечается, что пока решение суда еще не вступило в законную силу, поскольку его можно обжаловать в апелляционной инстанции. Движение "Честно" уже объявило о намерении подать апелляцию.

"Мы видим попытку масштабного давления на украинские общественные организации и медиа. Интересно, что все решения, вынесенные Печерским судом по искам Портнова, не в пользу журналистов и активистов. ЧЕСНО будет отстаивать свою позицию в апелляции и защищать свободу слова", - отмечает лидер „Честно" Вита Думанская.

Почему это важно: Портнова считают влиятельным "теневым" куратором украинских судов. Кроме того, он был заместителем главы Администрации президента во времена правления беглого президента Виктора Януковича.

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За причастность Портнова к коррупционным преступлениям и давлению на судей Украины правительство США ввело против него санкции.

Наличие у Портнова недвижимого имущества на несколько миллионов долларов в столице государства-агрессора несет интерес для общества. Кроме того, один из объектов находится в общей собственности c другом Лаврова.

Напомним: 22 февраля 2024 года экс-нардеп Андрей Портнов подал в суд на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и движение "Честно", чтобы его убрали из Реестра предателей, и требовал четверть миллиона.