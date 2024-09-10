На Сумщині підірвалися двоє саперів: один загинув
Вівторок, 10 вересня 2024, 18:21
Двоє піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій підірвалися на боєприпасі під час розмінування в Сумській області.
Джерело: ДСНС
Деталі: У відомстві повідомляють, що внаслідок вибуху загинув сапер-водій, ще один сапер отримав поранення. Його госпіталізували до лікарні.
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Піротехніки були з Дніпропетровщини.
Передісторія: Увечері 5 вересня троє харківських рятувальників дістали поранення на Донеччині, коли залучена до гасіння пожежі автоцистерна наїхала на вибухонебезпечний предмет і підірвалася.