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На Сумщині підірвалися двоє саперів: один загинув

"Українська правда"Вівторок, 10 вересня 2024, 18:21
На Сумщині підірвалися двоє саперів: один загинув
Фото - ДСНС

Двоє піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій підірвалися на боєприпасі під час розмінування в Сумській області.

Джерело: ДСНС

Деталі: У відомстві повідомляють, що внаслідок вибуху загинув сапер-водій, ще один сапер отримав поранення. Його госпіталізували до лікарні.

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Піротехніки були з Дніпропетровщини.

Передісторія: Увечері 5 вересня троє харківських рятувальників дістали поранення на Донеччині, коли залучена до гасіння пожежі автоцистерна наїхала на вибухонебезпечний предмет і підірвалася.

Сумська областьДСНС
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