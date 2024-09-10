На Сумщине подорвались двое пиротехников: один погиб

Двое пиротехников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подорвались на боеприпасе во время разминирования в Сумской области.

Источник: ГСЧС

Детали: В ведомстве сообщают, что во время проведения работ по разминированию на территории Сумской области произошла детонация боеприпаса.

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В результате погиб сапер-водитель, еще один сапер получил ранения. Его госпитализировали в больницу.

Пиротехники были из Днепропетровской области.

Предыстория: Вечером 5 сентября трое харьковских спасателей получили ранения в Донецкой области, когда привлеченная к тушению пожара автоцистерна наехала на взрывоопасный предмет и подорвалась.