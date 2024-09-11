На Київщині ППО працює про безпілотниках
Середа, 11 вересня 2024, 02:25
У ніч на 11 вересня у Київській області було зафіксовано рух ворожих БпЛА, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
Джерело: Київська ОВА у Telegram
Деталі: Місцева влада також закликала не фотографувати та не знімати роботу ППО, не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
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Нагадаємо:
- Увечері 10 вересня російські війська запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників.