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На Київщині ППО працює про безпілотниках

Олена ІвашківСереда, 11 вересня 2024, 02:25
На Київщині ППО працює про безпілотниках
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 11 вересня у Київській області було зафіксовано рух ворожих БпЛА, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Джерело: Київська ОВА у Telegram

Деталі: Місцева влада також закликала не фотографувати та не знімати роботу ППО, не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Київська областьППОповітряна тривога
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