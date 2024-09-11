На Киевщине ПВО работает о беспилотниках
Среда, 11 сентября 2024, 02:25
В ночь на 11 сентября в Киевской области было зафиксировано движение вражеских БпЛА, в регионе работают силы противовоздушной обороны.
Источник: Киевская ОВА в Telegram
Детали: Местные власти также призвали не фотографировать и не снимать работу ППО, не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
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Напомним:
- Вечером 10 сентября российские войска запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников.