На Киевщине ПВО работает о беспилотниках

В ночь на 11 сентября в Киевской области было зафиксировано движение вражеских БпЛА, в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Детали: Местные власти также призвали не фотографировать и не снимать работу ППО, не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Напомним: