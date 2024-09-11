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Блинкен и Лемми встретятся в среду с Зеленским и чиновниками в Киеве

Ирина БалачукСреда, 11 сентября 2024, 08:21
Блинкен и Лемми встретятся в среду с Зеленским и чиновниками в Киеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. Фото из Facebook Госдепартамента США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибудут с визитом в Киев 11 сентября.

Источник: сайт Госдепартамента США

Дословно Госдеп: "11 сентября госсекретарь Блинкен вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми посетит Украину, где они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками украинского правительства".

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Детали: Сообщается, что стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины для защиты от российской агрессии, а также пути обеспечения процветания Украины в "военном, экономическом и демократическом плане в долгосрочной перспективе".

12 сентября запланирована поездка Блинкена в Польшу.

Там госсекретарь США встретится с польскими чиновниками, чтобы обсудить ряд важных двусторонних вопросов, в том числе углубление оборонного и энергетического сотрудничества, а также работу двух стран как членов НАТО в поддержку обороны Украины.

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Предыстория:

  • Ранее о планах министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми и государственного секретаря США Энтони Блинкена посетить Киев писали СМИ.

СШАБлинкенВеликобританияКиев
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