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Блінкен і глава МЗС Британії прибули до Києва

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 11 вересня 2024, 12:53
Блінкен і глава МЗС Британії прибули до Києва
Ентоні Блінкен, Девід Леммі, фото: Getty Images

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і глава МЗС Британії Девід Леммі у середу прибули до Києва.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відео репортерки CBS News Олівії Газіс

Деталі: В американському Держдепі раніше розповіли, що Блінкен та Леммі зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та високопосадовцями українського уряду.

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Повідомляли, що сторони обговорять подальшу підтримку України для захисту від російської агресії, а також шляхи забезпечення процвітання України у "військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі".

Передісторія:

  • Блінкен заявив у вівторок, що його поїздка частково спрямована на те, щоб побачити, "як саме українці бачать свої потреби в цей момент, які цілі і що ми можемо зробити, щоб підтримати ці потреби". 
  • Блінкен сказав, що він і Леммі доповідатимуть президенту Байдену і прем'єр-міністру Британії Кіру Стармеру, які потім обговорять це питання під час зустрічі в п'ятницю. Це може стати прелюдією до того, як США і Британія дадуть згоду на використання Україною ракет дальнього радіуса дії для ураження цілей на території Росії, але офіційні особи попереджають, що остаточного рішення ще не прийнято.
  • 10 вересня президент США Джо Байден натякнув, що США можуть зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї на території Росії.
  • За даними видання WSJ, США та європейські країни підштовхують Київ до того, щоб він сформулював надійний план своїх досягнень на наступний рік війни з Росією.

БлінкенВелика БританіяУкраїнаКиїв
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