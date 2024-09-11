Блінкен і глава МЗС Британії прибули до Києва

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і глава МЗС Британії Девід Леммі у середу прибули до Києва.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відео репортерки CBS News Олівії Газіс

Деталі: В американському Держдепі раніше розповіли, що Блінкен та Леммі зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та високопосадовцями українського уряду.

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Secretary Blinken and Foreign Secretary Lammy board a waiting train in Przemyśl, Poland pic.twitter.com/eek2IsWrCt — Olivia Gazis (@Olivia_Gazis) September 10, 2024

Secretaries Blinken and Lammy arriving in sunny Kyiv 🇺🇦 pic.twitter.com/vqQJHtrJSO ВІДЕО ДНЯ September 11, 2024

Повідомляли, що сторони обговорять подальшу підтримку України для захисту від російської агресії, а також шляхи забезпечення процвітання України у "військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі".

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