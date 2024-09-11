Блінкен і глава МЗС Британії прибули до Києва
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і глава МЗС Британії Девід Леммі у середу прибули до Києва.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відео репортерки CBS News Олівії Газіс
Деталі: В американському Держдепі раніше розповіли, що Блінкен та Леммі зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та високопосадовцями українського уряду.
Secretary Blinken and Foreign Secretary Lammy board a waiting train in Przemyśl, Poland pic.twitter.com/eek2IsWrCt— Olivia Gazis (@Olivia_Gazis) September 10, 2024
Secretaries Blinken and Lammy arriving in sunny Kyiv 🇺🇦 pic.twitter.com/vqQJHtrJSO— Olivia Gazis (@Olivia_Gazis) September 11, 2024ВІДЕО ДНЯ
Повідомляли, що сторони обговорять подальшу підтримку України для захисту від російської агресії, а також шляхи забезпечення процвітання України у "військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі".
Передісторія:
- Блінкен заявив у вівторок, що його поїздка частково спрямована на те, щоб побачити, "як саме українці бачать свої потреби в цей момент, які цілі і що ми можемо зробити, щоб підтримати ці потреби".
- Блінкен сказав, що він і Леммі доповідатимуть президенту Байдену і прем'єр-міністру Британії Кіру Стармеру, які потім обговорять це питання під час зустрічі в п'ятницю. Це може стати прелюдією до того, як США і Британія дадуть згоду на використання Україною ракет дальнього радіуса дії для ураження цілей на території Росії, але офіційні особи попереджають, що остаточного рішення ще не прийнято.
- 10 вересня президент США Джо Байден натякнув, що США можуть зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї на території Росії.
- За даними видання WSJ, США та європейські країни підштовхують Київ до того, щоб він сформулював надійний план своїх досягнень на наступний рік війни з Росією.