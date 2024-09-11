Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лемми в среду прибыли в Киев.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видео репортера CBS News Оливии Газис
Детали: В американском Госдепе ранее рассказали, что Блинкен и Лемми встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и чиновниками украинского правительства.
Secretary Blinken and Foreign Secretary Lammy board a waiting train in Przemyśl, Poland pic.twitter.com/eek2IsWrCt— Olivia Gazis (@Olivia_Gazis) September 10, 2024
Secretaries Blinken and Lammy arriving in sunny Kyiv 🇺🇦 pic.twitter.com/vqQJHtrJSO— Olivia Gazis (@Olivia_Gazis) September 11, 2024ВИДЕО ДНЯ
Сообщалось, что стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины для защиты от российской агрессии, а также пути обеспечения процветания Украины в "военном, экономическом и демократическом плане в долгосрочной перспективе".
Предыстория:
- Блинкен заявил во вторник, что его поездка частично направлена на то, чтобы увидеть, "как именно украинцы видят свои потребности в этот момент, какие цели и что мы можем сделать, чтобы поддержать эти потребности".
- Блинкен сказал, что он и Лэмми будут докладывать президенту Байдену и премьер-министру Британии Киру Стармеру, которые затем обсудят этот вопрос во время встречи в пятницу. Это может стать прелюдией к тому, как США и Британия дадут согласие на использование Украиной ракет дальнего радиуса действия для поражения целей на территории России, но официальные лица предупреждают, что окончательное решение еще не принято.
- 10 сентября президент США Джо Байден намекнул, что США могут снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия на территории России.
- По данным издания WSJ, США и европейские страны подталкивают Киев к тому, чтобы он сформулировал надежный план своих достижений на следующий год войны с Россией.