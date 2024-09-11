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Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 11 сентября 2024, 12:53
Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев
Энтони Блинкен, Дэвид Лэмми, фото: Getty Images

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лемми в среду прибыли в Киев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видео репортера CBS News Оливии Газис

Детали: В американском Госдепе ранее рассказали, что Блинкен и Лемми встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и чиновниками украинского правительства.

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Сообщалось, что стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины для защиты от российской агрессии, а также пути обеспечения процветания Украины в "военном, экономическом и демократическом плане в долгосрочной перспективе".

Предыстория:

  • Блинкен заявил во вторник, что его поездка частично направлена на то, чтобы увидеть, "как именно украинцы видят свои потребности в этот момент, какие цели и что мы можем сделать, чтобы поддержать эти потребности".
  • Блинкен сказал, что он и Лэмми будут докладывать президенту Байдену и премьер-министру Британии Киру Стармеру, которые затем обсудят этот вопрос во время встречи в пятницу. Это может стать прелюдией к тому, как США и Британия дадут согласие на использование Украиной ракет дальнего радиуса действия для поражения целей на территории России, но официальные лица предупреждают, что окончательное решение еще не принято.
  • 10 сентября президент США Джо Байден намекнул, что США могут снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия на территории России.
  • По данным издания WSJ, США и европейские страны подталкивают Киев к тому, чтобы он сформулировал надежный план своих достижений на следующий год войны с Россией.

БлинкенВеликобританияУкраинаКиев
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