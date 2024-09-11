Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лемми в среду прибыли в Киев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видео репортера CBS News Оливии Газис

Детали: В американском Госдепе ранее рассказали, что Блинкен и Лемми встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и чиновниками украинского правительства.

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Secretary Blinken and Foreign Secretary Lammy board a waiting train in Przemyśl, Poland pic.twitter.com/eek2IsWrCt — Olivia Gazis (@Olivia_Gazis) September 10, 2024

Secretaries Blinken and Lammy arriving in sunny Kyiv 🇺🇦 pic.twitter.com/vqQJHtrJSO ВИДЕО ДНЯ September 11, 2024

Сообщалось, что стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины для защиты от российской агрессии, а также пути обеспечения процветания Украины в "военном, экономическом и демократическом плане в долгосрочной перспективе".

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