У Києві попрощаються з сином головного рабина України, який загинув на фронті

У четвер 12 вересня в столиці пройде церемонія прощання з прийомним сином головного рабина України Моше Асмана Матітьягу Самборським, який загинув на передовій.

Джерело: Асман у Facebook

Пряма мова: "Завтра в Центральній синагозі відбудеться прощання з моїм сином Матітьягу (Антоном), який загинув на фронті, захищаючи Україну".

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Деталі: 29 серпня равин Асман повідомив про те, що 24 липня під час бою його син зник безвісти, а пізніше прийшов офіційний документ про його загибель.

Родина рабина всиновила Матітьягу у 2002 році, коли йому було 11-років. Хлопчика, який залишився сиротою, звали Антон Самборський, сім'я Асман дала сину єврейське ім'я Мататьягу (Мотя) на честь героїчного лідера повстання Маккавеїв проти імперії загарбників понад 2200 років тому — події, які лягли в основу свята Хануки, пояснював Асман.

У Матітьягу залишилася дружина і маленька донька, яка народилася в травні 2024 року.

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Його призвали до армії через тиждень після народження дитини.

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