В Киеве попрощаются с сыном главного раввина Украины, который погиб на фронте

В четверг 12 сентября в столице пройдет церемония прощания с приемным сыном главного раввина Украины Моше Асмана Матитьягу Самборским, который погиб на передовой.

Источник: Асман в Facebook

Прямая речь: "Завтра в Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном), который погиб на фронте, защищая Украину".

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Детали: 29 августа раввин Асман сообщил о том, что 24 июля во время боя его сын пропал без вести, а позже пришел официальный документ о его гибели.

Семья раввина усыновила Матитьягу в 2002 году, когда ему было 11-лет. Мальчика, который остался сиротой, звали Антон Самборский, семья Асман дала сыну еврейское имя Мататьягу (Мотя) в честь героического лидера восстания Маккавеев против империи захватчиков более 2200 лет назад - события, которые легли в основу праздника Хануки, объяснял Асман.

У Матитьягу осталась жена и маленькая дочь, которая родилась в мае 2024 года.

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Его призвали в армию через неделю после рождения ребенка.

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