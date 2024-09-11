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Скандал із побиттям військового у Смілі: Суд арештував 28-річного підозрюваного

Олександр ШумілінСереда, 11 вересня 2024, 17:53
Скандал із побиттям військового у Смілі: Суд арештував 28-річного підозрюваного
Фото: Офісу Генерального прокурора

У Смілі Черкаської області суд арештував без права внесення застави 28-річного підозрюваного у побитті колишнього військовослужбовця.

Джерело: повідомлення Офісу генерального прокурора, Суспільне Черкаси

Дослівно ОГП: "За клопотанням прокурора підозрюваному у побитті військовослужбовця у м. Сміла обрано запобіжний захід - тримання під вартою".

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Деталі: Як пише "Суспільне Черкаси" суд арештував підозрюваного на 60 днів без визначення розміру застави. Захист просив відпустити підозрюваного під заставу.

Передісторія:

  • У середу поліція затримала 28-річного чоловіка, якого підозрюють у побитті колишнього військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області.
  • У місті Сміла Черкаської області побили колишнього військовослужбовця через дорожній конфлікт, який стався з батьками ветерана та місцевим мешканцем, глава МВС Ігор Клименко пообіцяв жорстку реакцію правоохоронців.

судЧеркаська область
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