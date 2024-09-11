Скандал із побиттям військового у Смілі: Суд арештував 28-річного підозрюваного

У Смілі Черкаської області суд арештував без права внесення застави 28-річного підозрюваного у побитті колишнього військовослужбовця.

Джерело: повідомлення Офісу генерального прокурора, Суспільне Черкаси

Дослівно ОГП: "За клопотанням прокурора підозрюваному у побитті військовослужбовця у м. Сміла обрано запобіжний захід - тримання під вартою".

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Деталі: Як пише "Суспільне Черкаси" суд арештував підозрюваного на 60 днів без визначення розміру застави. Захист просив відпустити підозрюваного під заставу.

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