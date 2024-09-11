Скандал с избиением военного в Смеле: Суд арестовал 28-летнего подозреваемого
Среда, 11 сентября 2024, 17:53
В Смеле Черкасской области суд арестовал без права внесения залога 28-летнего подозреваемого в избиении бывшего военнослужащего.
Источник: сообщение Офиса генерального прокурора, Общественное Черкассы
Дословно ОГП: "По ходатайству прокурора подозреваемому в избиении военнослужащего в г. Смела избрана мера пресечения - содержание под стражей".
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Детали: Как пишет "Суспільне Черкаси" суд арестовал подозреваемого на 60 дней без определения размера залога. Защита просила отпустить подозреваемого под залог.
Предыстория:
- В среду полиция задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в избиении бывшего военнослужащего в городе Смела Черкасской области.
- В городе Смела Черкасской области избили бывшего военнослужащего из-за дорожного конфликта, который произошел с родителями ветерана и местным жителем, глава МВД Игорь Клименко пообещал жесткую реакцию правоохранителей.