Скандал с избиением военного в Смеле: Суд арестовал 28-летнего подозреваемого

В Смеле Черкасской области суд арестовал без права внесения залога 28-летнего подозреваемого в избиении бывшего военнослужащего.

Источник: сообщение Офиса генерального прокурора, Общественное Черкассы

Дословно ОГП: "По ходатайству прокурора подозреваемому в избиении военнослужащего в г. Смела избрана мера пресечения - содержание под стражей".

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Детали: Как пишет "Суспільне Черкаси" суд арестовал подозреваемого на 60 дней без определения размера залога. Защита просила отпустить подозреваемого под залог.

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