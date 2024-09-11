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Скандал с избиением военного в Смеле: Суд арестовал 28-летнего подозреваемого

Александр ШумилинСреда, 11 сентября 2024, 17:53
Скандал с избиением военного в Смеле: Суд арестовал 28-летнего подозреваемого
Фото: Офиса Генерального прокурора

В Смеле Черкасской области суд арестовал без права внесения залога 28-летнего подозреваемого в избиении бывшего военнослужащего.

Источник: сообщение Офиса генерального прокурора, Общественное Черкассы

Дословно ОГП: "По ходатайству прокурора подозреваемому в избиении военнослужащего в г. Смела избрана мера пресечения - содержание под стражей".

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Детали: Как пишет "Суспільне Черкаси" суд арестовал подозреваемого на 60 дней без определения размера залога. Защита просила отпустить подозреваемого под залог.

Предыстория:

  • В среду полиция задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в избиении бывшего военнослужащего в городе Смела Черкасской области.
  • В городе Смела Черкасской области избили бывшего военнослужащего из-за дорожного конфликта, который произошел с родителями ветерана и местным жителем, глава МВД Игорь Клименко пообещал жесткую реакцию правоохранителей.

судЧеркасская область
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