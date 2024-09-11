Сили оборони: На підсилення штурмів Вовчанська ворог кинув солдат без бойового досвіду

За даними Сил оборони, для підкріплення штурмових дій у Вовчанську на Харківському напрямку росіяни задіяли бійців без бойового досвіду.

Джерело: речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "На цьому напрямку задіювалася четверта добровольча розвідувально-штурмова бригада імені Олександра Невського. Вони понесли досить великі втрати, і зараз їм на підкріплення прибувають військовослужбовці 128-ї окремої мотострілецької бригади, також заводяться з інших підрозділів.

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Але, за останніми даними, підрозділи, які залучаються до штурмових дій безпосередньо у Вовчанську, мають доволі низьку підготовку: раніше ці військовослужбовці взагалі не брали участі в жодних бойових діях.

Ми так розуміємо, що цей новоприбулий особовий склад – піднятий Росією мобілізаційний ресурс. Достеменно ще не відомо, чи це колишні ув'язнені, чи представники інших держав (як раніше була Середня Азія, Африка чи Ближній Схід)".

Нагадаємо: Тривають бої на околицях Вовчанська, який російські загарбники методично рівняють із землею. Нещодавно двома танками та парою МТЛБ окупанти спробували доставити особовий склад до центральної частини міста, але відступили з втратами.