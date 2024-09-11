Силы обороны: На усиление штурмов Волчанска враг бросил солдат без боевого опыта

По данным Сил обороны, для подкрепления штурмовых действий в Волчанске на Харьковском направлении россияне задействовали бойцов без боевого опыта.

Источник: спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "На этом направлении задействовалась четвертая добровольческая разведывательно-штурмовая бригада имени Александра Невского. Они понесли довольно большие потери, и сейчас им в подкрепление прибывают военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады, также заводятся из других подразделений.

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Но, по последним данным, подразделения, которые привлекаются к штурмовым действиям непосредственно в Волчанске, имеют довольно низкую подготовку: ранее эти военнослужащие вообще не участвовали ни в каких боевых действиях.

Мы так понимаем, что этот новоприбывший личный состав - поднятый Россией мобилизационный ресурс. Точно еще не известно, это бывшие заключенные, или представители других государств (как раньше была Средняя Азия, Африка или Ближний Восток)".

Напомним: Продолжаются бои в окрестностях Волчанска, который российские захватчики методично сравнивают с землей. Недавно двумя танками и парой МТЛБ оккупанты попытались доставить личный состав в центральную часть города, но отступили с потерями.