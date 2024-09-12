Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Конотоп "Шахедами": 14 поранених, багато руйнувань

Ольга Глущенко , Ірина БалачукЧетвер, 12 вересня 2024, 09:19
Росіяни атакували Конотоп Шахедами: 14 поранених, багато руйнувань
Фото поліції

Внаслідок російського удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопа 14 людей зазнали поранень.

Джерело: військова адміністрація Сумської області, прокуратура Сумщини та Нацполіція у Telegram 

Дослівно: "Росіяни застосували БпЛА типу "Шахед", скерувавши їх у тому числі на житлові будинки, заклади освіти та медицини.

Реклама:

Попередьно, внаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 13 людей". 

 
Фото поліції

Деталі: В ОВА зазначили, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби. 

 
фото поліції

Оновлено: Згодом прокуратура Сумщини повідомила, що кількість постраждалих зросла до 14. Окупанти актували безпілотниками об’єкти критичної та цивільної інфраструктури. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото поліції

Дослівно прокуратура: "Станом на 8 ранку за медичною допомогою звернулись 14 цивільних осіб, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 1 приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, 3 автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа".

Сумська областьШахеджертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Росіяни стратили мечем беззбройного українського військового – Лубінець

Усі новини...
Сумська область
Ситуація з електропостачанням у Конотопі критична – міський голова
Ворог вдарив по Конотопу: є поранені, в місті зникло світло
Російські війська поранили двох людей на прикордонні Сумщини
Останні новини
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
16:13
Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній
16:09
Тонни боєприпсів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем
16:08
Парламент Грузії ухвалив закони проти "ЛГБТ-пропаганди"
16:04
Армія РФ ударила по Харкову: постраждали 6 людей, серед них – 4 рятувальників
16:01
На початку року Залужний був проти наступу України на Курську область – Politico
15:59
відеоУ Румунії невідомий влаштував пожежу в будівлі парламенту, евакуювали 300 осіб
15:59
Вийшов трейлер фільму "БожеВільні" про радянську каральну психіатрію
Усі новини...
Реклама:
Реклама: