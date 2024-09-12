Росіяни атакували Конотоп "Шахедами": 14 поранених, багато руйнувань

Внаслідок російського удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопа 14 людей зазнали поранень.

Джерело: військова адміністрація Сумської області, прокуратура Сумщини та Нацполіція у Telegram

Дослівно: "Росіяни застосували БпЛА типу "Шахед", скерувавши їх у тому числі на житлові будинки, заклади освіти та медицини.

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Попередьно, внаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 13 людей".

Фото поліції

Деталі: В ОВА зазначили, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби.

фото поліції

Оновлено: Згодом прокуратура Сумщини повідомила, що кількість постраждалих зросла до 14. Окупанти актували безпілотниками об’єкти критичної та цивільної інфраструктури.

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Фото поліції

Дослівно прокуратура: "Станом на 8 ранку за медичною допомогою звернулись 14 цивільних осіб, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 1 приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, 3 автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа".