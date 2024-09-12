Россияне атаковали Конотоп "Шахедами": 14 раненых, много разрушений

В результате российского удара по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопа 14 человек получили ранения.

Источник: военная администрация Сумской области, прокуратура Сумской области и Нацполиция в Telegram

Дословно: "Россияне применили БпЛА типа "Шахед", направив их в том числе на жилые дома, учебные заведения и медицины.

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Прежде всего, в результате вражеской атаки ранения различной степени тяжести получили 13 человек".

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Детали: В ОВА отметили, что на месте работают аварийно-спасательные службы.

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Обновлено: Позже прокуратура Сумщины сообщила, что количество пострадавших возросло до 14. Оккупанты атаковали беспилотниками объекты критической и гражданской инфраструктуры.

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Дословно прокуратура: "По состоянию на 8 утра за медицинской помощью обратились 14 гражданских лиц, повреждены 7 многоквартирных домов, 1 частный жилой дом, медицинское и учебное заведения, 3 автомобиля, гаражный кооператив, магазин, банковское учреждение".