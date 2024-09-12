Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Конотоп "Шахедами": 14 раненых, много разрушений

Ольга Глущенко, Ирина БалачукЧетверг, 12 сентября 2024, 09:19
Россияне атаковали Конотоп Шахедами: 14 раненых, много разрушений
ФОТО ПОЛИЦИИ

В результате российского удара по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопа 14 человек получили ранения.

Источник: военная администрация Сумской области, прокуратура Сумской области и Нацполиция в Telegram 

Дословно: "Россияне применили БпЛА типа "Шахед", направив их в том числе на жилые дома, учебные заведения и медицины.

Реклама:

Прежде всего, в результате вражеской атаки ранения различной степени тяжести получили 13 человек". 

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

Детали: В ОВА отметили, что на месте работают аварийно-спасательные службы. 

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

Обновлено: Позже прокуратура Сумщины сообщила, что количество пострадавших возросло до 14. Оккупанты атаковали беспилотниками объекты критической и гражданской инфраструктуры. 

ВИДЕО ДНЯ
 
ФОТО ПОЛИЦИИ

Дословно прокуратура: "По состоянию на 8 утра за медицинской помощью обратились 14 гражданских лиц, повреждены 7 многоквартирных домов, 1 частный жилой дом, медицинское и учебное заведения, 3 автомобиля, гаражный кооператив, магазин, банковское учреждение".

Сумская областьШахеджертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем

В Сумской области зафиксировали повторное загрязнение реки Сейм: причину выясняют

Рада поддержала увеличение налогов в первом чтении

Консерваторы в Германии определились с конкурентом Шольцу, чтобы повалить его правительство

Фон дер Ляйен объявила распределение портфелей еврокомиссаров: кто получил ключевой для Украины

Россияне ударили по энергетической системе Сум: в некоторых микрорайонах пропал свет и вода

Все новости...
Сумская область
Ситуация с электроснабжением в Конотопе критическая – городской голова
Враг ударил по Конотопу: есть раненые, в городе пропал свет
Российские войска ранили двух человек на приграничье Сумщины
Последние новости
16:39
Далеко от требований Госспецсвязи: "Киевстар" увеличит время автономной работы до 6 часов
16:27
Определились соперники сборной Украины по пляжному футболу в квалификации к чемпионату мира-2025
16:26
В Грузии прокомментировали слухи о лишении безвиза как "наказание" от ЕС
16:18
"Здесь все хорошо": появились новые подробности о последних мгновениях на борту затонувшего "Титана"
16:13
Нацбанк нашел нарушения в деятельности 8 финансовых компаний
16:09
Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем
16:08
Парламент Грузии принял законы против "ЛГБТ-пропаганды"
16:04
Армия РФ ударила по Харькову: пострадали 6 человек, среди них – 4 спасателей
16:01
В начале года Залужный был против наступления Украины на Курскую область – Politico
15:59
видеоВ Румынии неизвестный устроил пожар в здании парламента, эвакуировали 300 человек
Все новости...
Реклама:
Реклама: