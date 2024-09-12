В Івано-Франківську троє молодиків жорстоко побили військового: їм загрожує до 4 років в’язниці

У місті Івано-Франківськ група молодих чоловіків жорстоко побила 40-річного військовослужбовця, наразі зловмисників затримали.

Джерело: відео нападу у соцмережах, Нацполіція

Деталі: Повідомляється, що конфлікт групи молодиків з військовим побачили випадкові свідки, один з яких і звернувся в поліцію.

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Жертвою нападу став 40-річний військовослужбовець.

Поліція його виявила за місцем проживання в Івано-Франківську і доставила до лікарні. Медики діагностували у чоловіка численні забої голови та тіла.

Також у результаті сутички постраждав випадковий перехожий, який намагався заступитись за військового. Мешканця з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

У місті Івано-Франківськ група молодиків жорстоко побила 40-річного військовослужбовця, наразі зловмисників затримали. Відео з місцевих Telegram-каналів pic.twitter.com/mRszxep01t — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 12, 2024

"Поліцейські оперативно встановили осіб правопорушників. Ними виявились троє жителів Івано-Франківської територіальної громади. Фігурантам 26, 21 та 17 років. Поліції відомо, що 26-річний зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин", – повідомили у поліції.

Один з нападників Фото поліції

За словами зловмисників, вони відпочивали і вживали алкоголь у центрі міста, коли підійшов військовий та попросив кошти на власні потреби. На це молодики відреагували агресивно, тож між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Один з нападників Фото поліції

У поліції додали, що свою вину фігуранти визнали. 26 та 21-річних зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішують питання про оголошення трьом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) ККУ. Санкція цієї статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

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