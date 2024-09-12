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В Івано-Франківську троє молодиків жорстоко побили військового: їм загрожує до 4 років в’язниці

Ірина БалачукЧетвер, 12 вересня 2024, 11:30
В Івано-Франківську троє молодиків жорстоко побили військового: їм загрожує до 4 років в’язниці
Скриншот з відео

У місті Івано-Франківськ група молодих чоловіків жорстоко побила 40-річного військовослужбовця, наразі зловмисників затримали.

Джерело: відео нападу у соцмережах, Нацполіція

Деталі: Повідомляється, що конфлікт групи молодиків з військовим побачили випадкові свідки, один з яких і звернувся в поліцію.

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Жертвою нападу став 40-річний військовослужбовець. 

Поліція його виявила за місцем проживання в Івано-Франківську і доставила до лікарні. Медики діагностували у чоловіка численні забої голови та тіла.

Також у результаті сутички постраждав випадковий перехожий, який намагався заступитись за військового. Мешканця з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні.   

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"Поліцейські оперативно встановили осіб правопорушників. Ними виявились троє жителів Івано-Франківської територіальної громади. Фігурантам 26, 21 та 17 років. Поліції відомо, що 26-річний зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин", – повідомили у поліції. 

 
Один з нападників 
Фото поліції 

За словами зловмисників, вони відпочивали і вживали алкоголь у центрі міста, коли підійшов військовий та попросив кошти на власні потреби. На це молодики відреагували агресивно, тож між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. 

 
Один з нападників 
Фото поліції 

У поліції додали, що свою вину фігуранти визнали. 26 та 21-річних зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішують питання про оголошення трьом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) ККУ. Санкція цієї статті передбачає до 4 років позбавлення волі. 

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що у місті Сміла Черкаської області побили колишнього військовослужбовця через дорожній конфлікт, який стався з батьками ветерана та місцевим мешканцем, глава МВС Ігор Клименко пообіцяв жорстку реакцію правоохоронців.
  • Пізніше поліція повідомила, що затримала 28-річного чоловіка, якого підозрюють у побитті колишнього військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області.

Івано-ФранківськЗбройні силибійка
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