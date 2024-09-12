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В Ивано-Франковске трое парней жестоко избили военного: им грозит до 4 лет тюрьмы

Ирина БалачукЧетверг, 12 сентября 2024, 11:30
В Ивано-Франковске трое парней жестоко избили военного: им грозит до 4 лет тюрьмы
Скриншот из видео

В городе Ивано-Франковск группа молодых мужчин жестоко избила 40-летнего военнослужащего, сейчас злоумышленников задержали.

Источник: видео нападения в соцсетях, Нацполиция

Детали: Сообщается, что конфликт группы молодых людей с военным увидели случайные свидетели, один из которых и обратился в полицию.

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Жертвой нападения стал 40-летний военнослужащий.

Полиция его обнаружила по месту жительства в Ивано-Франковске и доставила в больницу. Медики диагностировали у мужчины многочисленные ушибы головы и тела.

Также в результате стычки пострадал случайный прохожий, который пытался вступиться за военного. Жителя с телесными повреждениями также доставили в больницу.  

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"Полицейские оперативно установили личности правонарушителей. Ими оказались трое жителей Ивано-Франковской территориальной общины. Фигурантам 26, 21 и 17 лет. Полиции известно, что 26-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление", – сообщили в полиции.

 
Один из нападавших
ФОТО ПОЛИЦИИ

По словам злоумышленников, они отдыхали и употребляли алкоголь в центре города, когда подошел военный и попросил деньги на собственные нужды. На это молодые люди отреагировали агрессивно, поэтому между ними и участником боевых действий возник словесный конфликт, который перерос в драку. 

 
Один из нападавших
ФОТО ПОЛИЦИИ

В полиции добавили, что свою вину фигуранты признали. 26 и 21-летних злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении трем фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УКУ. Санкция этой статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что в городе Смела Черкасской области избили бывшего военнослужащего из-за дорожного конфликта, который произошел с родителями ветерана и местным жителем, глава МВД Игорь Клименко пообещал жесткую реакцию правоохранителей.
  • Позже полиция сообщила, что задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в избиении бывшего военнослужащего в городе Смела Черкасской области.

Ивано-ФранковскВооруженные силыдрака
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